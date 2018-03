Verdi ruft Paketzusteller erneut zum Warnstreik auf

06.03.2018, 08:58 Uhr | dpa

Wer ein Paket erwartet, könnte am Dienstag wegen eines Warnstreiks leer ausgehen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der DHL Delivery Berlin GmbH in Berlin und im Raum Potsdam dazu aufgerufen. Rund 600 Beschäftigte sollen den ganzen Tag lang die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Morgen mitteilte. Dies könne dazu führen, dass Pakete an diesem Tag gar nicht oder erst später ausgeliefert werden. Pro Tag würden normalerweise etwa 70 000 Sendungen aus den betroffenen Depots zugestellt, so Verdi.

Die Gewerkschaft will damit Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Speditions-, Logistik- und Paketdienstbranche ausüben. Verdi fordert unter anderem Lohnerhöhungen von 6,5 Prozent. Schon in der vergangenen Woche hatte es Warnstreiks gegeben. Die nächste Verhandlungsrunde findet am Donnerstag statt.