Überfälle auf zwei Supermärkte in Bremen

06.03.2018, 08:58 Uhr | dpa

In Bremen sind am Montagabend kurz hintereinander zwei Supermärkte überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, betraten im einen Fall zwei Unbekannte und im anderen Fall ein Mann die Filialen - und forderten Geld von den Kassierern. Alle Täter seien maskiert und mit einem Messer bewaffnet gewesen. Sie erbeuteten Summen in einem niedrigen vierstelligen Bereich, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gebe, sei noch unklar.