Runder Tisch soll Personalprobleme im Nahverkehr mildern

06.03.2018, 18:58 Uhr | dpa

Die gravierenden Personalengpässe in der Bahnbranche wollen die Eisenbahnunternehmen, Gewerkschaften und das Verkehrsministerium gemeinsam angehen. An einem Runden Tisch aller Beteiligten regte das Verkehrsministerium in Stuttgart an, dass die Tarifparteien einen Tarifvertrag für einen Betreiberwechsel für die Branche ausarbeiten.

Wie das Ressort von Winfried Hermann (Grüne) am Dienstag weiter mitteilte, soll darin das Verfahren im Falle eines Wechsels von Mitarbeitern von einem Unternehmen zum anderen einheitlich geregelt werden. Das ist von Bedeutung, weil zwei Konkurrenten der Deutschen Bahn ab 2019 den Betrieb auf dem Stuttgarter Netz aufnehmen.

Thema war auch die Frage, wie die Berufsbilder in der Bahnbranche aufgewertet und neue Mitarbeiter gewonnen werden können. Die Branche leidet unter einem Mangel bei Lokführern und Fahrgastbegleitern. Allein 1200 Lokführer fehlen laut ihrer Gewerkschaft bundesweit. Folge sind im Südwesten Verspätungen und ausfallende Züge.

"Der Schienenpersonennahverkehr in Baden-Württemberg und mit ihm alle beteiligten Akteure stehen zurzeit und in den kommenden Monaten und Jahren vor großen Herausforderungen", sagte der Amtschef im Verkehrsministerium, Uwe Lahl. Das Land ist Besteller der Nahverkehrsleistungen.