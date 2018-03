Mit Aluminium beladener Sattelzug auf A20 ausgebrannt

07.03.2018, 09:08 Uhr | dpa

Ein ausgebrannter mit Aluminium beladener Lastwagen hat am Mittwochmorgen Behinderungen auf der Autobahn 20 zwischen Wismar und Lübeck verursacht. Der Sattelzug-Lkw hatte in der Nacht in der Nähe von Lüdersdorf (Kreis Nordwestmecklenburg) Feuer gefangen, wie ein Sprecher der Polizei Wismar am Mittwoch sagte. Der 38 Jahre alte Fahrer habe den Anhänger noch abkoppeln können. Dieser brannte samt den fast 24 Tonnen Aluminiumbarren aus.

Der Schaden wurde auf etwa 70 000 Euro geschätzt. Für die Bergung des Sattelzuges müsse die Autobahn voraussichtlich noch einmal in Fahrtrichtung Lübeck für mehrere Stunden gesperrt werden, hieß es am Morgen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.