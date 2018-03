Schnee und Glätte bringen Autofahrer in Schwierigkeiten

07.03.2018, 09:38 Uhr | dpa

Auf Brandenburgs Straßen ist es am Mittwochmorgen wegen Schnee und Glätte zu mehreren Unfällen gekommen. Schon in der Nacht habe es vereinzelt witterungsbedingt gekracht, im Berufsverkehr sei die Zahl dann gestiegen, sagte eine Polizeisprecherin. Bis etwa 7.30 Uhr zählte die Leitstelle der Polizei Brandenburg 18 witterungsbedingte Unfälle. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mensch verletzt, ansonsten blieb es zunächst bei Sachschäden.

Insgesamt sei die Situation aber nicht so schlimm wie beim Glatteis am Montag, sagte die Sprecherin. Autofahrer sollten aber trotzdem vorsichtig sein. In Berlin war die Lage am Morgen noch ruhig, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Es gebe keine vermehrten Einsätze wegen des Wetters.