Platt als Rap? Preis für neue Plattdeutsch-Musik ausgelobt

07.03.2018, 09:08 Uhr | dpa

Ob Rock, Blues, Folklore oder auch Rap: Plattdeutsch eignet sich für alle Musikrichtungen. Unter diesem Motto suchen der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und die Reuterstadt Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) neue Musikstücke mit niederdeutschen Texten, wie eine Stadtsprecherin am Mittwoch sagte. Anlass sind die diesjährigen Reuter-Festspiele, die am 17. Juni in Stavenhagen über die Bühne gehen. Dabei seien diesmal besonders aktuelle Themen gefragt.

Mit dem "Plattdeutschen Liederwettbewerb" in moderner Form soll der Generationswechsel im Gebrauch des Niederdeutschen beschleunigt werden. Neue Kompositionen und Vorschläge von Amateuren oder auch professionellen Musikern sollten bis 7. Mai in Stavenhagen vorliegen. Für die Gewinner wurde ein Preisgeld ausgelobt. Stavenhagen ist die Geburtsstadt des bekanntesten Plattdeutsch-Dichters Fritz Reuter (1810-1874).