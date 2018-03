Fahrer nach Busunfall eingeklemmt

07.03.2018, 09:18 Uhr | dpa

Ein Busfahrer ist in Melle im Landkreis Osnabrück gegen einen Baum gefahren und dabei in dem Fahrzeug eingeklemmt worden. "Wir gehen derzeit von einem Krankheitsfall des Fahrers als Unfallursache aus", sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Angaben zum Zustand des Fahrers konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Feuerwehr konnte den Mann nach dem Unfall am Mittwochmorgen aus dem Fahrzeug befreien. Es waren keine weiteren Menschen im Fahrzeug. Die Fahrbahn bleibt während der Bergungsarbeiten gesperrt. Um was für einen Bus es sich handelte, war zunächst nicht bekannt.