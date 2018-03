Margit Sponheimer erhält höchste Ehrung der Stadt Mainz

07.03.2018, 20:58 Uhr | dpa

Mainz hat eine neue Ehrenbürgerin: Fastnachtssängerin Margit Sponheimer nahm die höchste Auszeichnung der Stadt am Mittwochabend im Ratssaal entgegen. Sie ist nach der Schriftstellerin Anna Seghers erst die zweite Frau unter 49 Ehrenbürgern seit 1831.

"Dein Mainz freut sich mit Dir", sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Er würdigte "es Magittsche" als "Fastnachtsikone und herausragende Botschafterin der Mainzer Lebensfreunde". Die neue Ehrenbürgerin habe eine Männerdomäne im Sturm erobert und den Weg für viele andere Frauen in der Fastnacht geebnet. Mit Blick auf ihren Geburtsort sagte Ebling: "Margit Sponheimer war schon immer Mainzerin, die nur aus Versehen im Körper einer Frankfurterin geboren wurde."

Die neue Ehrenbürgerin sagte, sie nehme die Auszeichnung in Vertretung aller Mainzerinnen und Mainzer entgegen. Sie freue sich, dass der Stadtrat ohne eine Gegenstimme dem Vorschlag zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde gefolgt sei. "Da könnt mer grad wieder anfange und neue Lieder singe", sagte die 75-Jährige.

Natürlich musste die Gefeierte auch selbst singen und trug als Uraufführung das Lied "Moguntia" vor - nach dem römischen Namen für Mainz, Moguntiacum. Margit Sponheimer lade mit ihren Liedern alle ein, ein Stück Mainzer Leichtigkeit in ihr Leben zu nehmen, sagte Ebling - und das könne dem Land nur guttun.

Bekannt wurde Sponheimer mit Fastnachts-Klassikern wie "Gell, du hast mich gelle gern" oder "Am Rosenmontag bin ich geboren". Sie verabschiedete sich 1998 aus dem aktiven Fastnachtsleben, trat aber auch in diesem Jahr wieder in der Fernsehfastnacht "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" auf.