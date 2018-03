Chemnitzer FC kassiert nächste Drittliga-Pleite

07.03.2018, 21:18 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist Chemnitzer FC taumelt der Regionalliga entgegen. Das Team von Cheftrainer David Bergner verlor am Mittwoch bei Fortuna Köln 0:3 (0:3). Die Tore für Köln erzielten vor 1883 Zuschauern Daniel Keita-Ruel in der 1. und 17. Minute und Okal Adil Kurt, der bereits in der 31. Minute den Endstand herstellte. Während Köln als Tabellenfünfter weiterhin vom Aufstieg träumen kann, fehlen Chemnitz als Tabellenachzehnter schon acht Punkte zum rettenden Ufer.

Chemnitz wurde bereits nach 35 Sekunden eiskalt getroffen und stand bis zur Pause in der Abwehr völlig unsicher. In der zweiten Halbzeit lief es für den CFC etwas besser, doch Fortuna Köln ließ nie Zweifel am Heimsieg aufkommen, zumal die Gäste ihre wenigen Chancen nicht nutzen konnten.