Hansa Rostock patzt erneut: 0:1 beim FSV Zwickau

07.03.2018, 21:18 Uhr | dpa

Drittligist Hansa Rostock hat am Mittwochabend mit einer unnötigen 0:1 (0:0)-Niederlage beim FSV Zwickau einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga erlitten. Die Mecklenburger hatten bereits am vergangenen Freitag beim Abstiegskandidaten Werder Bremen II mit einem 1:1 zwei Punkte liegengelassen. Nico Antonitsch (72.) erzielte vor 6500 Zuschauern das Siegtor für die Sachsen.

In einer umkämpften Partie waren die Rostocker von Beginn an die optisch überlegene Mannschaft und erspielten sich auch einige gute Gelegenheiten. Die beste hatte bereits in der zwölften Minute Soufian Benyamina, aber TSV-Torhüter Johannes Brinkies lenkte den sehenswerten Schuss des Mittelstürmers über die Latte. Hansas Defensive stand gewohnt sicher und ließ bis zur Pause keine zwingende Tormöglichkeit der Hausherren zu.

Auch nach dem Wiederanpfiff wirkte Hansa stärker. Zählbares entsprang den Bemühungen aber nicht. Im Gegenteil. Nach dem Kopfballtor von Innenverteidiger Antonitsch mussten die Gäste einem Rückstand hinterherlaufen, fanden aber keine Mittel mehr.