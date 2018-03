Halleschem FC gelingt Heimerfolg gegen Werder Bremen II

07.03.2018, 21:29 Uhr | dpa

Der Hallesche FC hat sich am 28. Spieltag der 3. Fußball-Liga ein wenig Luft im Tabellenkeller verschafft. Die Hallenser besiegten am Mittwochabend im heimischen Erdgas Sportpark den SV Werder Bremen II mit 1:0 (0:0) und sicherten sich damit drei für sie immens wichtige Punkte. Das Tor des Abends erzielte vor 4733 Zuschauern HFC-Kapitän Klaus Gjasula per Handelfmeter in der 66. Minute.

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Halle versuchte das Spiel zu machen und konnte zumindest optisch ein leichtes Übergewicht gewinnen. Die Gäste aus Bremen beschränkten sich hingegen darauf, in der Abwehr sicher zu stehen und auf ihre Konterchancen zu lauern. So blieben gefährliche Strafraumszenen Mangelware. Nach der Pause waren die Gäste wesentlich engagierter. So musste Oliver Schnitzler im HFC-Tor mehrfach sein Können aufbieten, um gefährliche Bremer Szenen zu entschärfen. Nachdem Thore Jacobsen einen Schuss von Martin Ajani im Strafraum nur mit der Hand klären konnte, verwandelte Gjasula den fälligen Strafstoß souverän. Es sollte der einzige Treffer des Abends bleiben.