Autozulieferer Continental verdient mehr

08.03.2018, 09:08 Uhr | dpa

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 trotz der Belastungen wegen höherer Rohstoffpreise mehr verdient. Unter dem Strich blieben fast 3,0 Milliarden Euro in der Kasse - 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie Continental am Donnerstag in Hannover mitteilte. Das Unternehmen rechnet auch im laufenden Jahr wegen Preissteigerungen bei Synthese- und Naturkautschuk mit zusätzlichen Belastungen von rund 50 Millionen Euro. Beim Umsatz verzeichnete der Konzern - wie bereits mitgeteilt - ein Plus von 8,5 Prozent auf rund 44 Milliarden Euro. 2018 will Conti den Wachstumskurs fortsetzen: Der Umsatz soll um knapp 7 Prozent auf rund 47 Milliarden Euro zulegen.