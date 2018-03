Hand in Walzmaschine eingeklemmt: Mann in Bäckerei verletzt

Ein 30-jähriger Bäckereimitarbeiter hat seine Hand in einer Walzmaschine eingeklemmt und ist dabei schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in Hamburg, wie die Feuerwehr mitteilte. Während der Mann notärztlich versorgt wurde, konnte die Maschine unter Anleitung eines Technikers der Herstellerfirma von der Feuerwehr geöffnet werden. Der Mann wurde mit schweren Quetschungen an der Hand in ein Krankenhaus gebracht.