Nahles und SPD-Ministerinnen in spe halten sich bedeckt

08.03.2018, 19:48 Uhr | dpa

Geballte sozialdemokratische Frauenpower: Bei einer Veranstaltung zum Frauentag ist die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles am Donnerstag in Berlin gleich mit zwei Ministerinnen in spe der neuen Bundesregierung aufgetreten. Neben Nahles diskutierten die geschäftsführende Familien- und Arbeitsministerin Katarina Barley sowie die Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD) auf einem Podium über Frauenrechte, Gleichstellung und Gewalt gegen Frauen. Die Frage, welcher SPD-Politiker im neuen GroKo-Kabinett welchen Posten übernimmt, spielte keine Rolle - zum Leidwesen vor allem der zahlreichen Journalisten unter den Zuhörern.

Mit Spannung war vor allem der Auftritt Giffeys erwartet worden, die Bundesfamilienministerin werden soll. Die 39-Jährige kam zweimal kurz zu Wort und wies darauf hin, dass Frauenrechte und Selbstbestimmung für Frauen wichtige Errungenschaften, aber oft auch in Deutschland noch nicht umgesetzt seien. "Viele Mädchen wachsen in einer Welt auf, in der es nicht selbstverständlich ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen", sagte die 39-Jährige mit Blick auf die Situation in ihrem Stadtbezirk, in dem Menschen aus 150 Nationen leben. Giffey beklagte auch, dass viele Menschen heute nicht zu Wahlen gingen - ein Recht, das für Frauen erst vor 100 Jahren nicht zuletzt von Sozialdemokraten erkämpft worden sei.