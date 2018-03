67-Jährige vergisst Essen auf Herd: Drei Verletzte

08.03.2018, 20:08 Uhr | dpa

In einer Wohnung in Hannover hat eine 67-Jährige ihr Essen auf dem Herd vergessen und einen Brand mit drei Verletzten verursacht. Zwei Frauen und ein Mann hatten am Nachmittag Qualm gesehen und sich in die offenen Räume des Gebäudes für betreutes Wohnen begeben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In der Küche entdeckten sie das auf dem Herd brennende Essen und löschten das Feuer. Dabei erlitten die Frauen im Alter von 36 und 51 Jahren und der 49-jährige Mann leichte Verletzungen durch Rauchgas. Sie wurden im Rettungswagen behandelt. Die Mieterin der Wohnung trafen die Einsatzkräfte nicht an. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.