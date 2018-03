Fußgänger stirbt bei Unfall in Saarbrücken

Ein Fußgänger ist in Saarbrücken von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Das Opfer sei am Donnerstag noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zum Unfallhergang und zu den Beteiligten waren zunächst unklar.