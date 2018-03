RB mit Demme und Bruma gegen Zenit: Sabitzer auf der Bank

08.03.2018, 20:28 Uhr | dpa

RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl setzt anstelle des angeschlagenen Kevin Kampl in der Startformation gegen den FC Zenit St. Petersburg auf Diego Demme. Zudem lässt der Österreicher auch Offensivmann Marcel Sabitzer im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League an diesem Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport1) zunächst auf der Bank. Für Sabitzer rückt der Portugiese Bruma in die Anfangsformation des Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga.

Den Sturm bilden wie schon am vergangenen Bundesliga-Spieltag beim 1:1 vor heimischer Kulisse in der Red Bull Arena gegen Borussia Dortmund Nationalspieler Timo Werner und der Franzose Jean-Kévin Augustin. Die Viererabwehrkette ist ebenfalls unverändert.

Hasenhüttl hatte betont, dass seine Mannschaft zuhause vor allem kein Gegentor gegen Zenit kassieren dürfe. Bisher gelang RB international aber noch kein Heimspiel ohne Gegentreffer. Zudem wartet RB sei vier Pflichtspielen auf einen Sieg, drei Partien gingen dabei verloren.