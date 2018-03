Kredite im Wert von 123,794 Milliarden Euro vergeben

09.03.2018, 05:58 Uhr | dpa

Kredite im Wert von 123,794 Milliarden Euro sind zum Stichtag 30. September 2017 an sogenannte Nichtbanken in Rheinland-Pfalz vergeben gewesen. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte, zählten dazu unter anderem Kredite an Unternehmen und Privatpersonen sowie öffentliche Haushalte. Mit 102,791 Milliarden Euro haben die langfristigen Kredite mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren an der Summe den größten Anteil. Mittelfristige Kredite mit einer Laufzeit zwischen einem und fünf Jahren wurden im Wert von 10,57 Milliarden Euro erfasst. Die kurzfristigen Kredite bis zu einem Jahr Laufzeit kamen auf eine etwas geringere Summe von 10,433 Milliarden Euro.