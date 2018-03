Mann stirbt bei Glätteunfall

09.03.2018, 08:58 Uhr | dpa

Bei einem Glätteunfall an der B273 in Potsdam ist am frühen Freitagmorgen ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Fahrzeug glättebedingt zwischen der Abzweigung Marquardt und der Auffahrt zur A10 von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen, teilte die Polizei mit. Er sei an seinen Verletzungen gestorben. Weitere Unfallbeteiligte und Verletzte habe es keine gegeben. In der Nacht zum Freitag musste die Polizei in Brandenburg öfter wegen witterungsbedingter Verkehrsunfälle ausrücken. Eine genaue Zahl der Unfälle lag zunächst nicht vor.