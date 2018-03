Teilweise skelettierte Leiche obduziert

09.03.2018, 09:18 Uhr | dpa

Die Ende vergangener Woche in Straußfurt (Landkreis Sömmerda) gefundene, zum Teil skelettierte Leiche wurde obduziert. Es gebe keine Anhaltspunkt für eine Gewalteinwirkung von außen, teilte die Polizei in Erfurt am Freitagmorgen mit. Die Identität und das Geschlecht der Leiche, konnte bei der Obduktion am Donnerstag aber noch nicht geklärt werden.

Die Leiche war in einem Wasserrückhaltebecken entdeckt worden. Der Körper sei schon in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand, so dass auch noch keine Aussagen zur möglichen Todesursache gemacht werden könnten. Die Kriminalpolizei Erfurt übernahm die Ermittlungen.