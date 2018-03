Rückschlag in Bielefeld: 1. FC Nürnberg verliert mit 0:1

09.03.2018, 20:49 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg hat die Rückkehr auf den ersten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst und den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen erlitten. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner unterlag am Freitag nach einem späten Gegentor von Konstantin Kerschbaumer (90. Minute) unglücklich mit 0:1 (0:0) bei Arminia Bielefeld. Die Franken blieben damit auch im dritten Spiel nacheinander ohne Sieg. Eine Woche nach dem 0:2 im Franken-Derby gegen Greuther Fürth agierte der "Club" vor 18 542 Zuschauern in der Offensive zu harmlos. Der FCN bleibt aber hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf Zweiter mit 45 Punkten.