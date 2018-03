BVV-Fraktionschef Hikel will Giffey-Nachfolger werden

09.03.2018, 20:59 Uhr | dpa

Um die Nachfolge der scheidenden Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franzsika Giffey (SPD) bewirbt sich der Chef der SPD-Bezirksverordnetenfraktion Martin Hikel. Das habe Hikel am Freitag im Neuköllner SPD-Kreisvorstand erklärt, teilte der Kreisverband am Freitagabend mit. Hikel könnte demnach bei der nächsten Sitzung der Bezirksverordneten am 21. März gewählt werden. Nach Angaben des Vorstandsmitglieds und Bundestagsabgeordneten Fritz Felgentreu gab es bislang keine weiteren Kandidaten.

Giffey war am Freitag von ihrer Partei als Familienministerin im neuen Bundeskabinett vorgeschlagen worden. Der 1986 geborene Hikel führt seit 2016 die SPD-Fraktion im Bezirksparlament. Der aus Neukölln stammende Lehrer hat sich in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben besonders mit Verkehrspolitik beschäftigt.