Grüne: Fegebank und Gallina über Nachfolge-OB erfreut

09.03.2018, 21:08 Uhr | dpa

Die Hamburger Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) hat den Vorschlag der SPD zur Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Olaf Scholz begrüßt. Finanzsenator Peter Tschentscher habe sich mit seiner seriösen Haushaltspolitik in den vergangenen Jahren viel Vertrauen erworben. "Die politische Führungsstärke von Peter Tschentscher bemisst sich nicht in Lautstärke, sondern in Überzeugungskraft", sagte die Wissenschaftssenatorin.

Über den Nachfolgevorschlag des SPD-Landesvorstands werde nun in der rot-grünen Koalition gesprochen werden. "Wir werden als Grüne sicherstellen, dass die Schwerpunkte der Koalition weiter vorangetrieben werden", sagte Fegebank. Sie persönlich arbeite sehr gut mit Tschentscher zusammen.

Grünen-Landeschefin Anna Gallina wünscht sich in der Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten koalitionsintern mehr Diskussion und stellenweise mehr Beweglichkeit. "Wir brauchen weiterhin offene Augen für die Entwicklung in unserer Stadt." Gallina, die sich auf die Zusammenarbeit in der neuen Konstellation unter Peter Tschentscher freute, würdigte ihre designierte SPD-Ansprechpartnerin auf Parteiebene, Melanie Leonhard, als "sehr kluge, starke und weitsichtige Politikerin".