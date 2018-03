Mehr Arbeit durch Digitalisierung für Verbraucherzentrale

10.03.2018, 08:59 Uhr | dpa

Die Digitalisierung lässt die Aufgaben der Verbraucherschutzzentrale Sachsen weiter wachsen. Mit falschen Internet-Shops, Online-Reisebuchungen oder Vertragsfallen im Netz könnten Verbraucher überrumpelt oder abgezockt werden, sagte Vorstand Andreas Eichhorst. "Diese Löcher müssen wir stopfen." Die Menschen müssten wissen, was mit ihren Daten passiert und wer Zugriff auf sie hat. In landesweit 13 Beratungsstellen sind 83 Mitarbeiter tätig. In den vergangenen fünf Jahren wurden jeweils zwischen 20 000 und 27 000 Beratungen verbucht; 2017 waren es rund 21 300. Das Land fördert die Einrichtung mit rund 3,5 Millionen Euro jährlich.