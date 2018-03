10.03.2018, 09:18 Uhr | dpa

Zwei Unbekannte haben am Freitag in Erfurt-Melchendorf eine Bank überfallen. Sie hätten zwei Angestellte und einen Kunden mit Reizgas besprüht und leicht verletzt, teilte die Polizei am Abend mit. "An Bargeld gelangten sie nicht." Die Unbekannten seien geflohen. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, Angaben zu den Tätern zu machen.