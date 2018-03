Verbraucherzentrale mit Schwerpunkt Energieanbieter-Wechsel

10.03.2018, 09:18 Uhr | dpa

Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt will verstärkt Hilfestellung leisten, wenn Stromkunden ihren Energieanbieter wechseln möchten. Bei einem Aktionstag am 14. März in den Beratungsstellen werde der Anbieterwechsel im Vordergrund stehen. "Dazu bereiten wir gerade einen aktuellen Preisvergleich für Sachsen-Anhalt und ein umfangreiches Infopaket zu den Wechselproblemen sowie Sonderberatungen vor", sagte der Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt, Volkmar Hahn, in Halle. Einen großen Beratungsaufwand haben die Verbraucherschützer aktuell wegen zweifelhafter Rechnungen, die an ehemalige Kunden des inzwischen insolventen Anbieters Care Energy gehen.