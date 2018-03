Gewerkschaft: Verdeckte Maßnahmen sofort abbrechen

10.03.2018, 09:28 Uhr | dpa

Die Polizeigewerkschaft hat den sofortigen Abbruch verdeckter Polizeimaßnahmen in Sigmaringen gefordert. Solche Maßnahmen in der Presse anzukündigen, führe dazu, dass die Kollegen erheblichen Gefahren ausgesetzt seien, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Ralf Kusterer, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. "Das ist ein Skandal." In Sigmaringen befindet sich eine Erstaufnahmestelle des Landes mit mehr als 500 Flüchtlingen in der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne.

Nach Hilferufen des Bürgermeisters wegen auffälliger Asylbewerber in der Stadt sollen mit Beginn der wärmeren Jahreszeit verdeckte Kräfte des Landeskriminalamtes in der Stadt unterwegs sein, wie Innenminister Thomas Strobl mitteilte. Ausländische Täter, die mehrfach auffallen, sollen dem "Sonderstab gefährliche Ausländer" im Innenministerium gemeldet werden. Ihnen droht die Abschiebung.