Brand in Futtermühle stellt Feuerwehr vor Probleme

10.03.2018, 18:38 Uhr | dpa

Ein Brand in der Mühle eines Tierfuttermittelbetriebes am Mindener Industriehafen hat einen Feuerwehrgroßeinsatz ausgelöst. Der Schwelbrand sei am Samstagmorgen aus bislang ungeklärten Umständen im Transportsystem einer Getreidemühle ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Das Feuer hätten die Einsatzkräfte in einem Großeinsatz zwar unter Kontrolle gebracht, allerdings ist es noch nicht komplett gelöscht. Das Transportsystem der Mühle habe Glut im Innenraum und auch in einen Teil der acht Silobehälter verteilt. Unter anderem sei Glut in einen mit 30 Tonnen Mahlgut gefüllten Behälter gelangt.

Diese Glutnester sollten mit Stickstoff gelöscht werden. Ein mit Stickstoff beladener Lastwagen lieferte das Löschmittel am Nachmittag zum Einsatzort. Am Abend war noch kein Ende der Löscharbeiten abzusehen. Diese könnten sich auch bis Sonntag ziehen, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, für die Anwohner bestand laut Feuerwehr keine Gefahr.