10.03.2018, 19:19 Uhr | dpa

Eine 78 Jahre alte Frau ist auf einem Parkplatz in Hermeskeil (Landkreis Trier-Saarburg) von einem Auto überrollt worden. Ein Notarzt habe am Samstag nur noch ihren Tod feststellen können, teilte die Polizei am Abend mit. Zunächst war unklar, ob die Frau an den Folgen des Unfalls starb oder ein medizinischer Notfall vorlag. Eine Obduktion solle nun Aufschluss darüber geben. Ein Hubschrauber der Polizei war im Einsatz, um Aufnahmen von der Unfallstelle zu machen.