Aue will mit Sieg bei Union Relegationsplatz verlassen

11.03.2018, 02:38 Uhr | dpa

Aue (dpa) – Im 400. Zweitliga-Spiel der Clubgeschichte will und muss der FC Erzgebirge Aue heute (13.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin seine Serie von bislang vier ungeschlagenen Spielen fortsetzen, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Neben den verletzten Nicolai Rapp und Sören Bertram muss Aues Cheftrainer Hannes Drews bei den Köpenickern auch auf Clemens Fandrich verzichten. Der zentrale Mittelfeldspieler fehlt gelbgesperrt. Außerdem steht hinter dem Einsatz des angeschlagenen Philipp Riese noch ein Fragezeichen. "Wir sind davon überzeugt, auch in Berlin ein gutes Spiel abzuliefern. Wir fahren dorthin, um alles zu geben und drei Punkte mit nach Aue zu nehmen", erklärte Drews.