Bürgermeisterwahl in Spargel-Stadt Beelitz

11.03.2018, 02:48 Uhr | dpa

In Beelitz (Potsdam-Mittelmark) wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Ab 8.00 Uhr sind die rund 10 400 Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgerufen. Einziger Kandidat ist Bernhard Knuth, der für das Unabhängige Kommunalbündnis/Bürger Bündnis Beelitz antritt.

Der 55-Jährige ist bereits seit 2010 Oberhaupt in der Spargel-Stadt. Damals traten vier Kandidaten an, der gelernte Augenoptiker wurde im ersten Wahlgang ins Bürgermeisteramt gewählt. In Beelitz leben rund 12 200 Menschen.