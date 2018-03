Netzhoppers bangen um Verbleib von Trainer Mirko Culic

11.03.2018, 10:29 Uhr | dpa

Beim Volleyball-Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee herrscht Ungewissheit über die Zukunft von Trainer Mirko Culic. Der Vertrag des 55-Jährigen läuft zum Saisonende aus. "Wir würden ihn gerne behalten. Er passt zu uns, er identifiziert sich total mit seiner Aufgabe", sagte Manager Arvid Kinder. Doch Culic zögert. "Ich weiß nicht, ob ich bleibe. Ich muss das mit meiner Frau klären", sagt er. Seine Ehefrau hat seit Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Belgrad, die beiden führen eine Fernehe.

Am Samstag bei der erwartbaren 0:3 (23:25, 11:25, 30:32)-Niederlage der Netzhoppers beim deutschen Meister Berlin Volleys stand Culic an der Seitenlinie, obwohl er von einer Grippe sichtlich gezeichnet war. "In zwei, drei Wochen werde ich eine Entscheidung getroffen haben", kündigte der Trainer an.

Culic gilt bei den Netzhoppers als Institution. Seit neun Jahren arbeitet er ohne Unterbrechung bei dem Verein als Cheftrainer. Trotz des stets engen Finanzrahmens des Clubs gelang es ihm immer wieder, eine bundesliga-taugliche Mannschaft auf die Beine zu stellen. "Er verfügt über ein sehr gutes Netzwerk", lobte Kinder. Als die Netzhoppers wegen finanzieller Probleme 2013 in die 2. Bundesliga strafversetzt wurden, führte Culic das Team ungeschlagen sofort wieder in die Bundesliga zurück.

In der laufenden Saison sind die Netzhoppers zwei Spieltage vor Saisonschluss als Tabellenneunter frei von Abstiegssorgen, haben aber auch keine Chance mehr, die Playoffs zu erreichen.