Eishockey-Bundestrainer Sturm setzt für WM auf NHL-Spieler

11.03.2018, 10:29 Uhr | dpa

Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hofft auf die NHL-Spieler um Jungstar Leon Draisaitl für die WM im Mai und geht von einem deutlich veränderten Kader im Vergleich zu den Olympischen Winterspielen aus. "Ich hatte schon Kontakt zu einigen Spielern in Nordamerika, und einige haben sich auch bei mir gemeldet und gesagt, dass sie bereit wären. Absagen gab es bisher noch keine", sagte Sturm am Rande der "Gala des deutschen Eishockeys" in Straubing der Deutschen Presse-Agentur. "Wir brauchen die NHL-Spieler, wenn wir unser Ziel, unter die ersten Acht zu kommen, erreichen wollen."

Parallel zur WM in Dänemark werden allerdings die NHL-Playoffs ausgetragen. Beim sensationellen Silbermedaillengewinn des deutschen Teams in Pyeongchang hatten NHL-Spieler komplett gefehlt, weil die nordamerikanische Profiliga eine Spielpause verweigert hatte.

Auch Spieler aus der unterklassigen AHL, wie der letztjährige WM-Shootingstar Frederik Tiffels, stehen auf dem Zettel des Bundestrainers. "Und ich plane in der WM-Vorbereitung auch mit Spielern aus den nordamerikanischen College- und Juniorenligen", sagte der 39-Jährige.

Als größte Herausforderung sieht Sturm vor der WM vom 4. bis 20. Mai die mentale Seite: "Die schwierigste Aufgabe wird sein, dass alle die Silbermedaille abhaken müssen."