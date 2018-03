11.03.2018, 10:29 Uhr | dpa

Ein 74-jähriger Motorradfahrer ist in Tecklenburg (Kreis Steinfurt) mit einem Reh zusammengestoßen und in einen Graben gestürzt. Der Mann aus dem Landkreis Osnabrück wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mehrere Rehe seien am Samstagabend aus einem angrenzenden Waldstück gekommen und hätten die Straße überquert.