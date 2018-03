Fortuna Köln beendet perfekte Woche mit drittem Sieg

11.03.2018, 10:38 Uhr | dpa

Fortuna Köln bleibt ein Kandidat für die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. "Wir sind momentan einfach gut in Form, das müssen wir von Spiel zu Spiel fortsetzen. Dann ist noch ganz viel drin in dieser Saison", sagte Abwehrspieler Dominik Ernst. Durch das 2:0 am Samstag bei den Sportfreunden Lotte beendete die Fortuna die Englische Woche in der 3. Liga mit dem dritten Sieg im dritten Spiel und hat weiter direkten Kontakt zur Aufstiegszone.

Zuvor gelangen den Kölnern 3:0-Siege gegen Halle und Chemnitz. "Die Woche verlief perfekt. Viele Rädchen greifen ineinander. Wir haben eine hohe Stabilität und konnten schon wieder zu Null spielen", sagte Fortuna-Coach Uwe Koschinat. "Die Spieler werden auch nach einer Erfolgsphase nicht arrogant und haben die Intelligenz zu wissen, warum wir eine so hohe Punktezahl haben. Das gibt mir Mut für die Zukunft, wir sind auf dem Weg, etwas Besonderes zu leisten."

Auf Tabellenführer SC Paderborn hat Fortuna Köln vor dem Spiel am Freitag gegen die SG Sonnenhof Großaspach vier Punkte Rückstand. Paderborn stoppte mit dem 3:2 bei Hansa Rostock die Negativserie von fünf Partien ohne Sieg. Nach einem 0:2-Rückstand erzielte Kapitän Christian Strohdiek in der ersten Minute der Nachspielzeit das Siegtor.