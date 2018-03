Vorfahrt genommen: 19-jähriger Motorradfahrer stirbt

11.03.2018, 15:38 Uhr | dpa

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist in Hamburg ums Leben gekommen, weil ein gleichaltriger Autofahrer ihm die Vorfahrt nahm. Der angetrunkene Autofahrer habe am frühen Samstagmorgen in Wandsbek beim Abbiegen das entgegenkommende Motorrad übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zur Kollision. Die Sozia auf dem Motorrad und alle drei Insassen des Autos wurden verletzt. Alle Unfallbeteiligten waren 19 Jahre alt.

Der Motorradfahrer sei durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Laternenpfahl geschleudert worden. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei weiter mitteilte. Auch seine 19 Jahre alte Beifahrerin wurde vom Motorrad geschleudert. Sie wurde schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die drei 19 Jahre alten Insassen des Wagens wurden leicht verletzt. Die Straße war für rund fünf Stunden gesperrt.