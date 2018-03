Bietigheim gewinnt in der Champions League überraschend

11.03.2018, 19:18 Uhr | dpa

Die Handballerinnen vom deutschen Meister SG BBM Bietigheim haben überraschend ihr letztes Spiel in der Champions League gewonnen. Gegen den ungarischen Topclub FTC-Rail Cargo Hungaria gab es am Sonntagabend in der Ludwigsburger MHP Arena ein 27:23 (16:11) und den zweiten Sieg in der Hauptrunde. Das Hinspiel Anfang Februar hatte die SG BBM noch 22:31 verloren. Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale hatte der zuletzt arg personalgeschwächte Club aus Bietigheim-Bissingen schon vor der Partie keine mehr.