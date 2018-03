33-Jähriger nach Schmuggel von Shisha-Tabak vor Gericht

11.03.2018, 19:58 Uhr | dpa

Weil er im ganz großen Stil Shisha-Tabak über die Schweiz nach Deutschland geschmuggelt haben soll, muss sich ein 33-Jähriger von Montag an vor Gericht verantworten. Rund anderthalb Jahre lang hat der Mann laut Anklage zunächst alleine, später gemeinsam mit drei Mitangeklagten in 62 Fällen große Mengen Wasserpfeifentabak am Zoll vorbei nach Deutschland eingeführt. Insgesamt sollen hierdurch Einfuhrzoll sowie Tabak- und Einfuhrumsatzsteuern in Höhe von rund 900 000 Euro hinterzogen worden sein. Die mutmaßlichen Komplizen sind zwischen 22 und 38 Jahren alt.