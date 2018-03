Zwei Festnahmen bei Demonstration gegen Angriff auf Afrin

11.03.2018, 20:38 Uhr | dpa

Bei einer Demonstration in Stuttgart gegen die türkische Militäroffensive gegen Kurden in Nordsyrien sind zwei Menschen festgenommen worden. Ein Teilnehmer habe am Sonntagabend eine Flasche geworfen, ein anderer Beleidigungen ausgesprochen, sagte ein Polizeisprecher. Wen der Demonstrant beleidigt hat und wem der Flaschenwurf galt, war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei hatten sich bis zu 350 Menschen an der Demonstration beteiligt.

Am Wochenende haben in mehreren deutschen Städten Kurden gegen die Angriffe auf die syrische Stadt Afrin protestiert. Türkische Truppen sind nach Angaben von Aktivisten am Samstag bis kurz vor die Stadt vorgerückt. Nur wenige Hundert Meter hätten die nordwestsyrische Stadt von Ankaras Streitkräften getrennt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Nacht zum Sonntag mit.

Die türkischen Streitkräfte hatten am 20. Januar eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in der syrischen Region Manbidsch gestartet.