Verbände schlagen wegen Ärzte- und Pfleger-Mangels Alarm

12.03.2018, 00:48 Uhr | dpa

Der Fachkräftemangel in den Südwest-Krankenhäusern nimmt alarmierende Ausmaße an. In den Kliniken fehlen 1200 Pflegekräfte und 400 Arztstellen sind nicht besetzt, wie Krankenhausgesellschaft und Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Baden-Württemberg beklagen. Auch um den Nachwuchs in den Hausarztpraxen sei es schlecht bestellt. Kürzlich hatte die KV bekanntgegeben, dass 500 Praxen unbesetzt seien. Überdies suchten 1260 Ärzte, die über 65 Jahre alte seien, verzweifelt Nachfolger. Details wollen die Verbände heute in Stuttgart bekannt geben.