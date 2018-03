Werder Bremen empfängt den 1. FC Köln zum Montagabendspiel

12.03.2018, 00:48 Uhr | dpa

Der Rasen in einem leeren Fußball-Stadion. Foto: Guido Kirchner/Archiv (Quelle: dpa)

Im dritten Montagabendspiel der Saison empfängt Werder Bremen den 1. FC Köln. Mit einem Sieg können die Bremer einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, da die Konkurrenten im Tabellenkeller allesamt gepatzt haben. Darin liegt allerdings auch eine Chance für den Tabellenletzten aus Köln. Mit einem Auswärtssieg würden die Rheinländer den Abstand zum Relegationsplatz auf fünf Punkte verkürzen und neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen. Wie bei den bisherigen Spielen am Montag wird es auch in Bremen wieder Fanproteste gegen die ungeliebte Anstoßzeit um 20.30 Uhr geben. Diese dürften aber geringer ausfallen als zuletzt.