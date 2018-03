Spandauer 22:9-Pflichtsieg gegen White Sharks

12.03.2018, 05:29 Uhr | dpa

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben am Sonntag bei den White Sharks Hannover mit einem ungefährdeten 22:9 (3:1,6:3,6:3,7:2)-Auswärtssieg den 12. Spieltag der A-Gruppe der Deutschen Wasserball-Liga abgeschlossen. Erfolgreichster Torschütze der Hauptstädter und "Spieler des Tages" war der Serbe Nikola Dedovic mit acht Treffern. Je drei Tore erzielten Kapitän Marko Stamm, Tiberiu Negrean und Marin Restovic.

Spandau ist damit vor den beiden Schluss-Spieltagen der Vorrunde am kommenden Wochenende mit Heimpartien gegen Duisburg und Uerdingen punktgleich mit Waspo Hannover (je 22:2 Punkte) an der Spitze des Achterfeldes. Die Wasserfreunde können aber nach Ende der Hauptrunde trotz des aktuell um zehn Treffer besseren Torverhältnisses wegen des schlechteren direkten Vergleichs nicht mehr an den Niedersachsen vorbei ziehen - wenn beide Teams ohne