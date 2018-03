Betrunkene Männer greifen Rettungssanitäter an

12.03.2018, 09:29 Uhr | dpa

Zwei betrunkene Männer haben in Berlin-Wittenau zwei Rettungssanitäter angegriffen und einen von ihnen verletzt. Die beiden Sanitäter wurden am Sonntagabend in eine Wohnung in die Oranienburger Straße gerufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort klagte eine Frau über Rückenschmerzen. Während der Behandlung griffen zwei in der Wohnung anwesende Männer im Alter von 55 und 60 plötzlich einen der Sanitäter an. Sie sollen den 34-Jährigen mehrmals mit Wucht gegen eine Wand gestoßen haben und ihm eine Hand verdreht haben, so die Polizei. Sein 47-jähriger Kollege konnte einem Stoß ausweichen.

Die Sanitäter flüchteten und alarmierten die Polizei. Als die Polizisten die beiden Männer zur Gefangenensammelstelle bringen wollten, griffen sie die Beamten an, schlugen und traten um sich und beschimpften die Einsatzkräfte. Der 55-Jährige wurde zunächst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, anschließend ebenfalls zur Gefangenensammelstelle. Atemalkoholkontrollen hatten bei den beiden rund 1,4 Promille ergeben. Der angegriffene Sanitäter wurde ambulant behandelt und musste seinen Dienst beenden.