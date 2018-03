Scholz: SPD unter Tschentscher wird Wahl 2020 gewinnen

12.03.2018, 09:38 Uhr | dpa

Hamburgs scheidender Bürgermeister Olaf Scholz ist zuversichtlich, dass die SPD unter seinem designierten Nachfolger Peter Tschentscher aus ihrem Umfragetief herauskommt. Er sei zuversichtlich, dass sich die Werte schnell wieder nach oben bewegen und die Sozialdemokraten bei der Bürgerschaftswahl 2020 mit deutlichem Abstand vor den anderen Parteien liegen werden, sagte Scholz dem "Hamburger Abendblatt" (Montag). Nach einer jüngsten Umfrage für die Wochenzeitung "Die Zeit" käme die SPD derzeit nur noch auf 28 Prozent.

Der bisherige Finanzsenator Tschentscher kündigte in einem Interview der Zeitung "Die Welt" an, bei der Wahl 2020 als SPD-Spitzenkandidat antreten zu wollen. "Ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, ein guter Bürgermeister zu sein. 2020 werden die Wählerinnen und Wähler über die Arbeit dieses Senats abstimmen", sagte der 52-Jährige.

Scholz soll am Mittwoch als Finanzminister der neuen schwarz-roten Bundesregierung vereidigt werden. Bevor Tschentscher am 28. März in der Bürgerschaft als sein Nachfolger gewählt werden kann, geht es vier Tage zuvor auf Parteitagen von SPD und Grünen um die Personalie.

Der SPD-Landesvorstand hatte Tschentscher am Freitag überraschend für das Bürgermeisteramt nominiert. SPD-Fraktionschef Andreas Dressel und Sozialsenatorin Melanie Leonhard, die neue Vorsitzende des SPD-Landesverbandes wird, hatten mit Blick auf ihre kleinen Kinder für die Scholz-Nachfolge abgesagt. Die Entscheidung für Tschentscher sei "keine einsame Entscheidung" von ihm gewesen, betonte Scholz.