93-Jährige niedergestochen: Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

12.03.2018, 09:38 Uhr | dpa

Nach der Messerattacke auf eine 93-Jährige fahndet die Polizei nun öffentlich mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach der mutmaßlichen Täterin.

Die Seniorin wurde am Samstag in einem Hamburger Pflegeheim niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Laut Polizeiangaben hatte sie nach der Tat noch einen Notrufmelder betätigen können. Eine herbeigeeilte Pflegekraft der Poppenbütteler Einrichtung habe die Frau dann auf dem Fußboden ihres Wohnzimmers gefunden. Die Heimbewohnerin habe noch angeben können, überfallen worden zu sein. Sie sei mit schweren Stichverletzungen im Oberkörper in ein Krankenhaus gekommen.