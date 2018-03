Im Nebel zu schnell: Ferrari-Fahrer schleudert gegen Baum

12.03.2018, 12:49 Uhr | dpa

Ein Ferrari-Fahrer hat in der Nacht zum Montag auf der Autobahn 23 die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und ist gegen einen Baum geschleudert. Der Mann wurde in Höhe Tornesch (Kreis Pinneberg) in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wrack befreien. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg mitteilte. Die A23 (Hamburg-Heide) wurde für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Norden in dem Bereich rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Vermutlich fuhr der Mann bei dichtem Nebel zu schnell, hieß es. An dem mehrere 100 000 Euro teuren Sportwagen entstand Totalschaden.