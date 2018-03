Störtebekers Vermächtnis: Heringe und Brot fürs Volk

12.03.2018, 12:58 Uhr | dpa

Zur traditionellen Lätare-Spende haben sich am Montag auf dem Verdener Rathausplatz zahlreiche Schaulustige zum kostenlosen Heringsessen eingefunden. Ehrengäste waren in diesem Jahr Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) und der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Die Lätare-Spende wird seit 1602 im Gedenken an Klaus Störtebeker immer am Montag nach dem dritten Sonntag vor Ostern (Laetare) von der Stadt Verden veranstaltet. Im Jahr 1401 soll der Pirat bestimmt haben, dass die Gaben - 1600 Heringe und 530 Brote - jedes Jahr an Bedürftige, Beamte und Geistliche verschenkt werden sollen. Im Anschluss kamen geladene Gäste zum Heringsessen zusammen, und es wurden Spenden für karitative und soziale Einrichtungen gesammelt.