Mann bei Nachbarschaftsstreit lebensgefährlich verletzt

12.03.2018, 12:58 Uhr | dpa

Bei einem Streit zweier betrunkener Männer ist im Kreis Cloppenburg ein 42-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass er von seinem gleichaltrigen Nachbarn in Friesoythe mit einem Messer attackiert wurde, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Nach der Attacke am Samstag ist der Mann inzwischen außer Lebensgefahr. Worum es bei dem Streit der beiden Nachbarn ging, ist unklar. Ein Angehöriger hatte die Polizei alarmiert. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte, den Angreifer wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft zu nehmen.