Aktuelle Krankheitswelle macht Blutspendediensten Probleme

12.03.2018, 12:58 Uhr | dpa

Die aktuelle Grippe- und Erkältungswelle in Sachsen macht den Blutspendediensten zu schaffen. Da Kranke nicht spenden dürften, würden die Vorräte in den Depots inzwischen knapp, berichtete der Blutspendedienst Haema am Montag in Leipzig. "Täglich werden mehr Konserven verwendet als wieder nachkommen, die Bestände an Blutprodukten sind geschmälert", sagte der Transfusionsmediziner und Vorstand des Blutspendedienstes, José Rivero. Auch nach einer Erkrankung müssten Spender eine Pause einlegen.

Mit Blick auf die nahenden Osterfeiertage und -ferien sollte sich die Situation ebenfalls möglichst schnell wieder entspannen, sagte Rivero. Denn auch dann werde mit einer saisonal typisch geringeren Zahl an Blutspendern gerechnet. Auf Grippewellen und Feiertage könnten sich die Blutspendeeinrichtungen nur bedingt vorbereiten. Das Problem sei die begrenzte Haltbarkeit von Blutpräparaten. Je nach Art des Produkts müssten diese zwischen vier und 49 Tagen nach der Spende Patienten gegeben werden.