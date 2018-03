Druckfrisches aus der Oberlausitz zur Leipziger Buchmesse

12.03.2018, 15:48 Uhr | dpa

Die Oberlausitzer Herausgeber schnüren wieder für das große Frühjahrstreffen der Leser, Autoren und Verlage in Leipzig ihre Buchpakete. Vier regionale Verleger machen sich ab dem 15. März mit ihren Neuerscheinungen auf den Weg zu Deutschlands zweitgrößter Buchmesse. "Bücher werden mehr und mehr zu Oasen der Entschleunigung. Gleichzeitig gibt es das Bedürfnis, sich mit fiktiven Welten beim Lesen auseinanderzusetzen. Darin liegt die Chance der Buchverlage", sagte Maria Matschie, Geschäftsführerin des Domowina-Verlags, am Montag in Bautzen.

Für ihre Leser hat Matschie unter anderem einen Regionalkrimi der ganz besonderen Art im Angebot. Im Buch "Módre buny" (Blaue Bohnen) ermitteln ein deutscher und sorbischer Kommissar gemeinsam auf Obersorbisch. Die Autorin Lubina Hajduk-Veljković aus Leipzig hat sich mit dieser Veröffentlichung bereits zum zweiten Mal literarisch dem Verbrechen gewidmet. Dieses Mal führt die Spur nach Bautzen. Für den Domowina-Verlag sei das Krimi-Genre immer noch etwas Besonderes, sagte die Verlagsleiterin.

Etwas Besonderes ist auch die Monografie zum Werk von Kito Lorenc. Am 4. März wäre der sorbisch-deutsche Schriftsteller 80 Jahre alt geworden. Der Regensburger Slawist Walter Koschmal analysiert in seinem Buch mit dem Titel "Der Dichter - Kito Lorenc - dazwischen" den schöpferischen Werdegang des Dichters und macht deutlich, wie Kito Lorenc mit seinem Werk in vielerlei Hinsicht "dazwischen" lag. Lorenc dichtete auf Sorbisch und Deutsch, übertrug Gedichte, schrieb und edierte zwischen Wissenschaft und Literatur, zwischen Gedicht, Theater und Kurzprosa. Er starb am 24. September 2017.

Publizistische "Nischen" bedienen auch die anderen drei Herausgeber aus der Oberlausitz, die mit ihrem Angebot nach Leipzig reisen. Der Verleger Gunter Oettel aus Görlitz hat unter anderem ein Buch über Alchemie am Hof des Kurfürstenpaars August und Anna von Sachsen im 16. Jahrhundert im Gepäck. "In den fürstlichen Laboratorien wurde damals der Grundstein für die Chemie als Wissenschaft gelegt", erklärte Oettel. Das Buch trägt den Titel "Fürstliche Laborpartner in der alchemistischen Praxis".

Der jüngste Oberlausitzer Verlag ist der Neissuferverlag. Gegründet hat ihn 2015 Natascha Sturm. Die Verlegerin bringt druckfrisch den Abenteuerroman "Karatabar oder die Suche nach dem verlorenen Reich" von Ulla Kerckhoff mit. "Das Buch führt ins 15. Jahrhundert der Ming-Dynastie. Zu dieser Zeitreise für Kinder wurde die Autorin durch drei China-Rundreisen inspiriert", sagte die Görlitzerin.

Als vierter Herausgeber jenseits des "klassischen Verlags" präsentiert sich das Museum der Westlausitz in Kamenz. "Wir publizieren hauptsächlich unsere Forschungsergebnisse und Begleitmaterialien zu unseren Ausstellungen vom Kinderbuch bis zum Katalog", sagte Museumschefin Friederike Koch-Heinrichs. Die Themen reichen von Archäologie über Geologie, Zoologie und Botanik.